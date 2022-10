Pnrr, Zaia: ho lavorato per stanziamento da 10 mld su infrastrutture

Lunedì 24 ottobre 2022 - 18:38

Far fronte maggiori spese infrastrutture

Pordenone, 24 ott. (askanews) – “C’è già uno stanziamento di 10 miliardi: ho lavorato per questo insieme al governo Draghi affinché le maggiori spese dell’aumento delle materie prime fossero riconosciute nelle infrastrutture”. Così Luca Zaia, presidente del Veneto, oggi a Pordenone, rispondendo ad una domanda dei giornalisti. “Penso ad esempio che noi abbiamo la grande partita delle Olimpiadi che è molto coinvolta da questo. L’articolo 21 del negoziato prevede la possibilità di rinegoziare. Dopo due cigni neri – il Covid e la guerra – penso che l’articolo sia stato scritto proprio per queste occasioni. Sono abituato a guardare avanti: non serve che faccia altre considerazioni perché penso che tutti le abbiano fatte. Guardiamo avanti, guardo ai risultati a questo punto: se ci sono, bravi, se non ci sono, vuol dire che qualcosa non ha funzionato”.