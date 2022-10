Olimpiadi, Zaia: nomina Ad dipende da presidente Consiglio

Lunedì 24 ottobre 2022 - 18:41

"Soci tutti compatti"

Pordenone, 24 ott. (askanews) – “La nomina dell’ad della Fondazione Milano-Cortina si basa sul fatto che ci sia una condivisione con la presidente del Consiglio, quindi con Palazzo Chigi. I soci sono tutti compatti e assolutamente disponibili a ragionare: adesso vedremo quali saranno le proposte anche da parte della presidente Meloni, dopodiché decideremo tutti assieme”. Così Luca Zaia, presidente del Veneto, sul completamento dei vertici della governance olimpica.“Di certo dobbiamo scegliere in serenità, con assoluta obiettività, cercando di dare alla fondazione la guida di una persona che abbia un profilo manageriale e di visibilità e soprattutto che riesca a intercettare quelle imprese e quelle aziende che possono diventare grandi sostenitrici delle Olimpiadi. Ricordo che abbiamo anche un cronoprogramma da rispettare per le opere e le attività da fare per accogliere le Olimpiadi”, ha concluso Zaia.