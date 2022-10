Lombardia, Resta (Politecnico Milano): in politica? Non credo avere competenze

Lunedì 24 ottobre 2022 - 16:34

Farò sereno Natale con la mia famiglia dopodichè penseremo a futuro

Milano, 24 ott. (askanews) – “Credo di non avere le competenze per fare il politico di professione”. Lo ha detto il rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, il cui mandato scade a dicembre, a proposito di un suo eventuale impegno in politica, magari in vista delle regionali del 2023.“Rimango come docente al Politecnico. Adesso abbiamo due mesi per far sì che ci siano delle serene elezioni che faremo nei primi quindici giorni di novembre” ha aggiunto il rettore riferendosi al voto per il nuovo vertice dell’ateneo. “Io farò un sereno Natale con la mia famiglia dopodichè penseremo al futuro” ha concluso Resta.