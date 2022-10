Lombardia, centrodestra rilancia prolungameto M3 fino a Paullo

Lunedì 24 ottobre 2022 - 18:08

Sarà tra richieste a nuovo ministro delle Infrastrutture Salvini

Milano, 24 ott. (askanews) – Dopo l’arrivo di Matteo Salvini al vertice del ministero delle Infrastrutture torna a prendere quota l’ipotesi di prolungamento della M3 di Milano in direzione Sud, fino a Paullo, da anni oggetto di accelerazioni e frenate. Per il leghista Max Bastoni, consigliere regionale della Lega in Lombardia e componente della Commissione Mobilità di Regione Lombardia si tratta infatti di una delle opere strategiche di cui tenere conto.“Saremo compatti nel chiedere al ministro Salvini di interessarsi al prolungamento della M3 fino a Paullo, come chiede oggi il collega Bastoni” ha aggiunto Franco Lucente, collega di Fratelli d’Italia al Pirellone.Lucente ha però ricordato che l’opera “non è stata inserita dal Governo precedente nel Pnrr. Il primo passaggio quindi lo faremo con il ministro Fitto, al quale ci rivolgeremo nelle prossime settimane per capire come meglio procedere in questo senso.Il centrodestra si muova unito in questa direzione, sia a Milano che a Roma, perché i vantaggi che porterebbe il prolungamento della Metro Gialla sarebbero importantissimi per i pendolari, gli studenti, i lavoratori e i cittadini tutti” ha aggiunto.