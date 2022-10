Autostrada A4, Zaia: terza corsia? Nuovi cantieri nel 2024

Lunedì 24 ottobre 2022 - 18:48

"Questa è la nostra urgenza"

Pordenone, 24 ott. (askanews) – La terza corsia dell’A4, l’autostrada Venezia-Trieste, è “subito da cantierare”, dal 2024. Così Luca Zaia, presidente del Veneto, oggi a Pordenone.“Mi sa che molti non hanno capito che non c’è un centesimo da parte di Roma per la terza corsia dell’A4: servono 500 milioni che diventeranno 750 per colpa dei rincari delle materie prime se li paga direttamente la Newco che abbiamo fatto e ce li paghiamo in virtù di una nuova concessione e della proroga, dopo non poche traversie dal punto di vista burocratico”, dice Zaia. “Questo è il paese delle complicazioni degli affari semplici: se non avessimo perso tutto quel tempo a fare discussioni inutili sul fatto che fosse in-house o meno – sottolinea – probabilmente qualcosa di più sarebbe stato fatto. Dopodiché vi ricordo che abbiamo già anticipato d’accordo con Massimiliano Fedriga, presidente del Fvg, 50 milioni per i sovrapassi, nei 24 chilometri della morte che vanno da San Donà a Portogruaro. Su questa partita è fondamentale che si vada subito in cantiere. Dal cronoprogramma di oggi credo che verosimilmente parlare di cantiere per la terza corsia significhi 2024”.