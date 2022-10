Autonomia,Giani: colloquio Giani-Caldedroli, “lungo e cordiale”

Lunedì 24 ottobre 2022 - 13:01

Giovedì incontro al Ministero a Roma

Firenze, 24 ott. (askanews) – “Ieri ho avuto lunga chiacchierata col ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Ci vedremo giovedì prossimo presso il Ministero a Roma, è stata una chiacchierata molto cordiale, data la nostra stima recicproca”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a magine della presentazione della Rassegna dell’Olio Evo di Reggello. “Abbiamo parlato soprattutto dell’autonomia”, ha aggiunto Giani, sottolienando i temi elgati alla sanità: “noi in Toscana dobbiamo pagare 200 milioni in più di bollette per le strutture pubbliche. Serve l’attenzione del Governo su questo o saltano i sistemi sanitari delle Regioni che sono stati così economibaili durante la pandemia”, ha concluso Giani.