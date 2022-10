Autonomia,Calderoli sente tutti i Governatori: incontro dopo fiducia

Lunedì 24 ottobre 2022 - 17:33

Mercoledì prossima settimana incontro con Istituzioni Bolzano per valutazione stato attuazione autonomia Alto Adige

Roma, 24 ott. (askanews) – MINISTRO ROBERTO CALDEROLI – HO GIÀ SENTITO QUASI TUTTI I GOVERNATORI E DOPO LA FIDUCIA LI INCONTRERÒ TUTTI. LA SETTIMANA PROSSIMA INCONTRO LA DELEGAZIONE ALTO ADIGE24 OTT – “Nel fine settimana sono riuscito a contattare telefonicamente quasi tutti i governatori, per cui non appena ricevuto la fiducia da parte delle Camere, inizierò una serie di incontri con le delegazioni di tutte le Regioni”. Lo rende noto il neo ministro per Affari Regionali e Autonomia Roberto Calderoli.“Essendo stato il presidente della Commissione paritetica dei Sei – dopo aver consultato anche il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti – ho deciso di fissare un incontro per il mercoledì della settimana prossima, con il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, con il Vicepresidente, Giuliano Vettorato, e con l’assessore Philipp Achammer”, aggiunge. “Cosi avremo modo di verificare le norme di attuazione già approvate nella Commissaone paritetica dei Sei e non ancora diventate decreti legislativi, di definire una tempistica affinché questo iter, anche per il futuro, abbia termini più stretti, e di effettuare una valutazione dello stato dell’autonomia dell’Alto Adige”.