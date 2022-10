Autonomia, Zaia: per coerenza deve essere votata da questo Governo

Lunedì 24 ottobre 2022 - 17:01

"Partiti che sostengono esecutivo hanno sostenuto referendum"

Vicenza, 24 ott. (askanews) – “L’autonomia per il Veneto è una partita importante che i partiti che sostengono questo Governo hanno sostenuto in occasione del referendum per un fatto di coerenza e linearità l’autonomia deve essere votata da questo Governo”. A dirlo il presidente del Veneto, Luca Zaia tornando sul tema dell’autonomia della regione, a margine di un evento a Vicenza.