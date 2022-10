Autonomia, Zaia: è abbandono ossatura medievale

Lunedì 24 ottobre 2022 - 18:35

"Non è secessione dei ricchi"

Pordenone, 24 ott. (askanews) – “L’autonomia è una scelta di modernità, è l’abbandono di un’ossatura medievale di questo Paese che rischia di portare i libri in tribunale, è un’assunzione di responsabilità e non è assolutamente vero quello che dice qualcuno, che è la secessione dei ricchi o un atto di egoismo”. Così Luca Zaia, presidente del Veneto, oggi a Pordenone in una convention della Cisl.“Le forze politiche che governano il Paese da qualche giorno (Lega, FdI e Forza Italia) hanno tutte sostenuto con convinzione il referendum, quindi per un fatto di coerenza l’autonomia dovrà vedere la luce con questo governo. La dovrà vedere in fretta visto e considerato che per 5 anni abbiamo lavorato e ci siamo confrontati con 5 governi diversi – ha aggiunto Zaia, avvicinato dai giornalisti -. Ma se non passasse l’autonomia con questo governo il centrodestra non avrebbe più alibi e avrebbe la difficoltà a presentarsi nei nostri territori perché i cittadini non capirebbero. Vorrei ricordare che se qualcuno ha i rifiuti per strada in giro per l’Italia o vede i propri cittadini dover fare la valigia per andare a curarsi fuori Regione, o peggio ancora altri disservizi, non è colpa dell’autonomia, perché oggi l’autonomia non c’è. È colpa della mala gestione. L’autonomia rimette al centro un concetto: il cittadino sarà in grado di controllare i propri amministratori”.