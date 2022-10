Milano-Cortina, Moratti: senza fondamento notizia mia nomina Ad

Domenica 23 ottobre 2022 - 15:58

Ipotesi che potesse sostituire Abodi

Roma, 23 ott. (askanews) – “La dottoressa Letizia Moratti smentisce la sussistenza della notizia sulla sua nomina come Ad delle Olimpiadi Milano Cortina. Qualsiasi decisione di Letizia Moratti sarà comunicata esclusivamente dal suo ufficio stampa. Ogni altra notizia a lei inerente è destituita di fondamento”. È quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa di Letizia Moratti, circa l’ipotesi che l’attuale vice presidente della regione Lombardia sia nominata al posto di Andrea Abodi, diventato ministro per lo Sport.