Conte: l’opposizione sia radicale, vedremo chi ci sta

Sabato 22 ottobre 2022 - 15:20

Prospettiva unitaria non nasce a tavolino ma va costruita sui temi

Roma, 22 ott. (askanews) – “Lasciamo il governo lavorare, gli facciamo gli auguri di buon lavoro ma è certo che alcuni segnali ci indicano che questo governo avrà una identità reazionaria e questo lo contrasteremo in tutti i modi”. Così il presidente M5S, Giuseppe Conte, a margine dell’assemblea nazionale “verso il Polo progressista” a Roma.“Non permetteremo – ha sottolineato – che le lancette in Italia arretrino, nel campo delle battaglie sui diritti civili, nell’ambito della transizione ecologica (che non è solo occuparsi di ambiente), della transizione digitale, della giustizia e in particolare della giustizia sociale. Su tutti questi temi saremo un muro invalicabile”.Per fare opposizione al governo della Meloni “non è che ora facciamo una riunione di vertice e decidiamo di fare un accordo preventivo che dovrà orientare tutte le nostre azioni future. Dobbiamo misurarci” con le altre forze presenti in Parlamento “se vogliamo fare lo stesso tipo di opposizione”. Un’opposizione che “va costruita sui temi. Vedremo chi c’è veramente a fare una seria opposizione, intransigente, radicale come quella che faremo noi”.La “prospettiva unitaria – ha sottolineato Conte – deve nascere da una prassi oppositiva non da un accordo, adesso, a tavolino, a freddo”.Cos/Int13