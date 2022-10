Salvini: pronti a prendere per mano il nostro splendido Paese

Venerdì 21 ottobre 2022 - 12:48

Al Colle il leghista il primo a fare il nome della Meloni

Roma, 21 ott. (askanews) – “Pronti a prendere per mano il nostro splendido Paese”. Lo scrive su Facebook il segretario della Lega, Matteo Salvini, pubblicando la foto della delegazione del centrodestra al termine delle consultazioni al Quirinale con il presidente della Repubblica per la formazione del nuovo governo. Colloquio nel corso del quale, sarebbe stato proprio Salvini a fare per primo il nome di Giorgia Meloni per l’incarico di formare il governo.