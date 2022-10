Meloni torna al Colle per incarico,lista ministri possibile stasera

Venerdì 21 ottobre 2022 - 14:35

Se la premier incaricata accetterà senza riserva probabilmente domani giuramento campanella e primo Cdm

Roma, 21 ott. (askanews) – Giorgia Meloni sale di nuovo al Quirinale alle 16,30, stavolta sola e non più alla testa della delegazione del centrodestra. ilpresidente della Repubblica Sergio Mattarella l’ha convocata per darle L’incarico di formare il nuovo governo. La leader di fratelli d’Italia potrebbe portare con se la lista dei ministri se già pronta da sottoporre al Capo dello Stato, quindi accetterebbe l’incarico senza riserva.La prassi prevede che sia il Segretario generale, Ugo Zampetti, a comunicare che l’incarico è stato accettato. Subito dopo sarà la presidente del Consiglio incaricarta a presentarsi al Salone alla Vetrata per comunicare se l’incarico è stato accettato con o senza riserva.Nella prima ipotesi Meloni si sarà presa più tempo per coompletare la squadra di governo, tornando poi a riferire al Capo dello Stato sull’esito del mandato ricevuto. Nel secondo caso, invece, Meloni accorcerebbe i tempi, accettando senza riserva l’incarico di formare il nuovo governo pronta a presentare stasera stessa al Capo dello Stato la lista dei nuovi ministri e, ottenuto il suo placet, renderla pubblica alla stampa. Con ogni probabilità in questo caso, già domani, potrebbe svolgersi al Quirinale il giuramento del Governo Meloni e, a seguire, il suo insediamento a palazzo Chigi con passaggio della campanella da Mario Draghi alla prima donna premier dell’Italia repubblicana e successiva prima riunione del Consiglio dei Ministri con nomina del Sottosegretario alla Presidenza segretario del Governo.