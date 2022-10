Gelmini: bene ok a rigassificatore Piombino, è ora responsabilità

Venerdì 21 ottobre 2022 - 16:09

Parere favorevole da conferenza servizi Toscana

Roma, 21 ott. (askanews) – “Il presidente della Regione Toscana Giani ha annunciato il parere favorevole della Conferenza dei Servizi al rilascio dell’autorizzazione per il rigassificatore di Piombino, essenziale per la sicurezza energetica nazionale. Un’ottima notizia. Capisco la battaglia politica di chi, come il sindaco Ferrari di Fratelli d’Italia si ostina a dire no, ma la responsabilità istituzionale, verso il Paese, è un’altra cosa Giusto Giorgia Meloni?”. Così in una nota Mariastella Gelmini, vicepresidente del gruppo Azione-Italia viva al Senato.