Carlo Nordio, un magistrato al ministero della Giustizia

Venerdì 21 ottobre 2022 - 19:34

Lunga carriera da giudice istruttore e procuratore aggiunto

Milano, 21 ott. (askanews) – Carlo Nordio, eletto in parlamento nelle file di Fratelli d’Italia, è il nuovo ministro della Giustizia. Ed è la prima volta che un magistrato, seppure in pensione dal 2017, sale al vertice del ministero di via Arenula.Nato a Treviso 75 anni fa il nome di Nordio compare nella ‘rosa’ indicata dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, tra i ‘quirinabili’ e candidato alla successione di Mattarella. A conferma della fiducia che la premier in pectore nutre nei confronti del magistrato veneto.Nella sua lunga carriera di giudice istruttore, prima, e poi di procuratore aggiunto a Venezia, Nordio è stato impegnato in importanti inchieste: dal terrorismo, a Tangentopoli, al Mose di Venezia fino ad alcune vicende giudiziarie che hanno interessato il mondo delle coop ‘rosse’.Nordio si è sempre occupato dei temi della giustizia anche con una intensa attività pubblicistica. Nel 2010 ha scritto, insieme all’ex deputato e sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, il libro “In attesa di giudizio. Dialogo sulle riforme possibili”. È autore circa altre cinquanta pubblicazioni. Editorialista spigoloso e senza fronzoli ha alternato l’attività pubblicistica fra il Messaggero e il Gazzettino.E’ stato presidente della Commissione per Riforme del codice penale e Coordinatore della Commissione di studio di palazzo Chigi e del ministero per gli Affari Regionali sullo status degli amministratori locali. Dal 2018 è nel consiglio di amministrazione della Fondazione Luigi Einaudi onlus.Nes/Int13