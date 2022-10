Toscana, Monni: aspettiamo da Governo risposte su qualità aria

Giovedì 20 ottobre 2022 - 17:36

Replica a FdI: "la Regione ha fatto quel che poteva fare"

Firenze, 20 ott. (askanews) – L’assessora all’ambiente della Regione Toscana Monia Monni risponde alle affermazioni dei consiglieri regionali di Fdi pubblicate oggi sulla stampa locale della Piana lucchese e pistoiese. “Fratelli d’Italia vuole sapere se è aperto un confronto tra la Regione e i sindaci? La risposta è sì – dice l’assessora – L’ultima riunione del tavolo sulla qualità dell’aria si è tenuta mercoledì 12 ottobre scorso”.“E’ un po’ troppo facile – aggiunge – fare quelli che puntano il dito senza prendersi una responsabilità. Che il cattivo stato della qualità dell’aria determini problemi di salute non lo ha deciso l’assessora Monni, ma la comunità scientifica. Così come non è stata la Regione, ma la Corte di giustizia Europea, a condannare una porzione di Toscana per gli sforamenti da PM10. La Regione ha fatto tutto ciò che poteva fare. In questi due anni abbiamo, prima, fatto bandi con i Comuni per 4 milioni di euro, adesso siamo a proporre un Piano con 15 milioni di euro ottenuti dal Governo. Se il Governo di Fratelli d’Italia deciderà che i divieti di accensione non vadano messi in atto lo scriva, nero su bianco, alla Toscana e a tutte le altre Regioni che sono oggetto della condanna europea. Se il Governo di Fratelli d’Italia stabilirà che non ci sono rischi per la salute, lo scriva nero su bianco, perché di sentire parole al vento non se ne può più, è irrispettoso nei confronti dei cittadini. Se Fratelli d’Italia pensa che 15 milioni siano pochi, si prenda l’impegno di fare in modo che il Governo che guida ne metta di più “.“Noi – conclude l’assessora – insieme ai sindaci, stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità per aiutare i cittadini della Piana pistoiese e lucchese, la destra la smetta di fare il gioco delle parti e prendano atto che sono al Governo e che ora non possono limitarsi a indicare i limiti, ma devono lavorare per superarli “.