Russia, Tajani: nel Ppe tutti soddisfatti da nostre spiegazioni

Giovedì 20 ottobre 2022 - 16:54

"Rapporti Berlusconi-Putin del passato non cambiano posizione"

Bruxelles, 20 ott. (askanews) – “Un conto è la ricerca della pace, un conto sono i rapporti di amicizia che Berlusconi ha avuto in passato con Vladimir Putin. Questo non cambia la nostra posizione politica. Credo che tutti quanti siano rimasti soddisfatti dei nostri chiarimenti e siano convinti della nostra posizione, sennò non starei qui”. Lo ha detto Antonio Tajani, al termine della riunione del Ppe, in cui l’esponente di Forza Italia ha ribadito la linea europeista e atlantista, dopo le parole di Berlusconi su Putin e Zelensky.