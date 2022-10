Milano, Bernardo: petizione contro Area B a quota 2.000 firme

Giovedì 20 ottobre 2022 - 13:48

Avanti finché non si capirà che è provvedimento irresponsabile

Milano, 20 ott. (askanews) – “Sui miei canali social siamo vicini alla soglia delle 2 mila firme per la petizione contro i divieti dell’Area B”. Lo ha evidenziato Luca Bernardo, ex candidato sindaco di Milano per il centrodestra e capogruppo della Lista civica a Palazzo Marino. “Andremo avanti finché non si capirà che questa iniziativa della Giunta è irresponsabile e dannosa per i cittadini, i lavoratori e le imprese in un periodo di gravissima difficoltà” ha aggiunto.