Lombardia, Commissione approva parere su criteri sostegni a Fiere

Giovedì 20 ottobre 2022 - 13:38

Via libera all'unanimità, 1 mln per supportare il sistema nel 2023

Milano, 20 ott. (askanews) – La Commissione Attività Produttive del Consiglio regionale della Lombardia, presieduta dal presidente Gianmarco Senna (Lega), questa mattina, ha licenziato il parere che stabilisce i criteri per l’emanazione del bando di sostegno al sistema fieristico lombardo 2023. Il provvedimento, di cui è relatore lo stesso Senna, è stato approvato all’unanimità. Il bando, sostanzialmente analogo a quello degli anni precedenti, è finalizzato a sostenere la competitività del sistema fieristico lombardo, supportando la promozione e l’animazione delle manifestazioni, lo sviluppo dell’internazionalizzazione e della digitalizzazione dei servizi offerti. Il bando è destinato alle manifestazioni di livello internazionale, nazionale e regionale del calendario regionale 2023 e alle manifestazioni alla prima edizione in Lombardia.Sono ammissibili soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche, senza vincoli su forma giuridica e dimensione di impresa, salvo essere iscritti al Registro delle Imprese o anche solo al Repertorio Economico Amministrativo (Rea) tenuto dalle Camere di Commercio. In aggiunta, rispetto allo scorso anno, sono ammessi come beneficiari anche gli Enti pubblici presenti nell’elenco delle Pubbliche Amministrazioni tenuto dall’Istat. Ciò in quanto alcune manifestazioni riconosciute, prevalentemente tra le qualifiche di livello regionale, sono organizzate direttamente dai rispettivi Comuni, che non sono iscritti al Registro Imprese.I progetti devono riguardare la realizzazione di una manifestazione fieristica in presenza, eventualmente affiancata da una versione virtuale. Le manifestazioni devono: avere qualifica internazionale, nazionale e regionale già riconosciuta alla data del 31/12/2022 essere fiere alla prima edizione in Lombardia (quindi fiere di nuova edizione oppure fiere già esistenti che si trasferiscono in Lombardia) svolgersi nel 2023 I progetti devono riguardare interventi di sviluppo e promozione delle manifestazioni che perseguano i seguenti obiettivi: la digitalizzazione dei servizi offerti la promozione e pubblicità della fiera la ricerca e l’accoglienza di buyer esteri l’animazione della fiera con eventi collaterali, seminari e iniziative di approfondimento, inclusi eventi esterni alla fiera tipo “fuorisalone” la predisposizione di aree speciali della fiera destinate a specifici target di impresa (giovani, startup, designer ecc.)La dotazione finanziaria complessiva è di un milione di euro. L’importo dell’aiuto è pari al 40% spese presentate fino a massimo di 50.000 euro per le manifestazioni di livello internazionale e nazionale 30.000 euro per le manifestazioni di livello regionale e alla prima edizione. Ogni soggetto può presentare una sola domanda relativa ad una sola manifestazione. Le domande saranno ammesse tramite procedura valutativa a graduatoria. Gli aiuti saranno erogati a saldo, ad avvenuta rendicontazione del progetto e delle spese, da presentare entro il 31/12/2023.