Lazio, Montino al Pd: basta polpette avvelenate

Giovedì 20 ottobre 2022 - 13:49

Con le furbizie alle regionali finirà peggio che alle politiche

Roma, 20 ott. (askanews) – “Il titolo di oggi di un grande giornale romano, “D’Amato è pronto a correre da solo”, è la riprova che siamo alla vandea, a chi la spara più grossa. Sicuramente il giornalista, come accade di solito, ha raccolto voci qui e lì senza preoccuparsi di parlare col diretto interessato. Un buon giornalismo, questo. Ma il tema non è il modo di fare giornalismo. Il tema è chi mette in giro artatamente queste notizie che sembrano più polpette avvelenate che indiscrezioni affidabili”. L’esponente del Pd e sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, su Facebook entra con queste parole nel dibattito del futuro della regione Lazio che passerà per le prossime elezioni, prendendo spunto da un articolo di un quotidiano e ampliando il ragionamento.Si stanno scaldando i motori dunque in vista del prossimo turno elettorale e – come spiegato nei giorni scorsi dal governatore e neo deputato del Pd Nicola Zingaretti – a breve, una volta approvato il collegato al bilancio alla Pisana, Zingaretti si dimetterà e partirà ufficialmente la “caccia” al candidato del centrosinistra.Esterino Montino ha ben chiarito il suo punto di vista. “Questa notizia – ha spiegato – tende a indebolire la candidatura di Alessio D’Amato che, fino a prova contraria, ha sempre detto che il suo sguardo è rivolto ad un vasto arco di forze. Basta leggere le sue dichiarazioni per capire quanto sia consapevole anche lui che nel Lazio si può vincere a condizione che non ci si isoli come è successo alle politiche” scrive. “Purtroppo – e qui la nota dolente evidenziata dal sindaco di Fiumicino – un pezzo della dirigenza del partito democratico fa un abbondante uso di questo sistema di screditamento cercando di isolare il nemico in casa. Da tempo – denuncia – abbiamo rinunciato alla battaglia politica, anche interna, preferendo la strada degli sgambetti e delle bagarre personali. Cioè esattamente quello che ci ha portati al risultato nazionale che tutti conosciamo. Intendiamoci, non sarà facile fare un’alleanza larga, nel Lazio e nelle altre regioni. Anche perché è evidente che in questa fase di crisi oggettiva del Pd (come anche gli ultimi sondaggi confermano) il M5S da una parte e Azione dall’altra cercano di trarre i maggiori benefici possibili. Io, però, sono convinto che se vogliamo tornare ad essere protagonisti – spiega – dobbiamo definire il nostro profilo, i punti forti ideali e programmatici e su questo innanzitutto puntare all’unità interna, evitando appelli di facciata e creando le condizioni per cui tutti stiano convintamente dentro il percorso e solo dopo, forti di questa unità, confrontarci con lo schieramento più largo possibile. Non è una cosa semplice, ma se continuiamo con le furbizie ho l’impressione che alle regionali finirà peggio che alle politiche”.