Draghi: appartenenza Ue e Nato capisaldi politica estera Italia

Giovedì 20 ottobre 2022 - 14:54

"Vogliamo continuare a tutelarli e rafforzarli"

Bruxelles, 20 ott. (askanews) – “L’appartenenza all’Unione Europea e alla Nato sono capisaldi della nostra politica estera”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, nel saluto alla rappresentanza permanente italiana all’Ue.“Il mercato unico, l’unione monetaria, l’alleanza atlantica – ha aggiunto – sono il modo migliore per rafforzare il nostro peso nel mondo, far crescere la nostra economia in modo sostenibile, per garantire la nostra sicurezza. Condividiamo in pieno i valori europei e transatlantici e vogliamo continuare a tutelarli e rafforzarli”.