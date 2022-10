Calenda: da me e Renzi escluso sostegno a questo governo

Giovedì 20 ottobre 2022 - 18:02

Voteremo su rigassificatore Piombino e se c'è buon pacchetto bollette

Roma, 20 ott. (askanews) – “Io Bellanova e Renzi ci siamo espressi, lo abbiamo escluso tassativamente: non c’è la possibilità che sosteniamo questo governo”. Così Carlo Calenda, leader di Azione risponde al termine delle consultazioni al Quirinale a chi gli chiede se il terzo polo o una delle sue componenti possano sostenere il governo in caso di spaccatura di Fi.“Devono governare, da noi non arriverà un sostegno sulla fiducia a questo governo – ribadisce Calenda – arriverà se presentano il rigassificatore di Piombino, noi lo voteremo, se arriva un pacchetto sulle bollette fatto bene”.