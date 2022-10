Zaia: questo governo ha senso di esistere se ci porta l’autonomia

Martedì 18 ottobre 2022 - 10:35

"Perché con i veneti abbiamo preso un impegno"

Venezia, 18 ott. (askanews) – “Il nuovo governo ancora non lo abbiamo, quindi attendiamo di sapere quali saranno i nomi finali. Questo governo ha senso di esistere se ci porta l’autonomia perché con i veneti ci siamo presi un impegno”. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, tornando sul tema dell’autonomia nel corso di un’intervista a Radio Cortina.“L’autonomia non è un impegno sovversivo o della secessione – ha proseguito il governatore – è semplicemente l’applicazione della Costituzione repubblicana. Se qualcuno è contrario all’autonomia prevista dalla Costituzione invece di fare tanti bei discorsi non fa altro che presentare una modifica alla Costituzione, in senso centralista, e poi vedremo chi la vota. Si può anche chiedere che venga tolta ogni forma di autonomia dalla Costituzione – ha avvertito Zaia – vedremo chi la vota, vedremo quante sono le persone convinte che l’autonomia fa danni, voglio ricordare che l’autonomia è prerogativa dei paesi dove le cose funzionano. Sentire dire da esponenti del sud che sarà la fine del sud, non mi trova d’accordo anzi sarà la rinascita visto che finirà la mala gestio. Certo abbiamo bisogno di una risposta velocemente”, ha concluso Zaia.