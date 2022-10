Milano, 9 manifestazioni d’interesse per 6 siti Reinventing cities

Martedì 18 ottobre 2022 - 17:11

Maran: auspichiamo risposte a necessità di nuovo housing sociale

Milano, 18 ott. (askanews) – Sono nove in totale, almeno una per ognuna delle sei aree designate per questa edizione, le manifestazioni d’interesse ricevute dal Comune di Milano da parte di operatori privati per i siti dismessi nell’ambito del bando internazionale Reinventing Cities 3. Si tratta della prima fase del bando, promosso da Palazzo Marino insieme al network di città C40, che prevede la rigenerazione delle aree, nel rispetto dei principi di sostenibilità e resilienza. “In un momento di forte incertezza e di crisi – ha commentato l’assessore alla Casa Pierfrancesco Maran – possiamo essere soddisfatti di aver ricevuto offerte per tutti i siti. Auspichiamo che i progetti presentati rispondano alla necessità di offrire nuove case in housing sociale con affitti calmierati”.Tra le aree interessate c’è quella di via Pitagora (Municipio 2), superficie di 4.800 mq, per una riqualificazione dello spazio con Ers (Edilizia Residenziale Sociale) a prezzi accessibili, funzioni complementari e piani terra attivi. In piazza Martesana (Municipio 2), superficie di 11.700 mq, è prevista una riqualificazione attraverso l’inserimento di mix funzionali e sociali con Ers in locazione a prezzi accessibili.Il progetto Zama-Salomone (Municipio 4), progetto in collaborazione con Aler Milano, mette a disposizione del bando il diritto di superficie di un’area di 16.000 mq in cui saranno realizzati alloggi Ers in locazione e vendita a prezzi calmierati e su cui il comune di Milano prevede premialità per l’utilizzo di tecnologie offsite. C’è poi l’area Abbiategrasso (Municipio 5), di 7.940 mq, in comproprietà tra Comune di Milano ed MM Spa, in cui è prevista la realizzazione di Ers in locazione a prezzi accessibili, affiancata da quote di Erp.L’area Bovisasca (Municipio 8) è di 1.880 e sarà connessa alla trasformazione attigua del progetto MoLeCoLa. Prevedrà anche in questo caso la realizzazione di Ers in affitto. Certosa 186 (Municipio 8) è poi un’area di 4.200 mq dove oltre all’inserimento di mix funzionali e sociali con quote Ers è prevista anche la depavimentazione, al fine di potenziare l’accessibilità agli assi viari circostanti.Le proposte saranno esaminate e valutate da una Commissione, per procedere poi alla seconda fase che prevede la selezione dei finalisti con la presentazione definitiva dei progetti e dell’offerta finanziaria.