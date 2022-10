Lombardia, Strada(Lce): piano a medio-lungo termine contro siccità

Martedì 18 ottobre 2022 - 12:00

Giovedì la prima riunione del gruppo di lavoro

Milano, 18 ott. (askanews) – “Uscire dalla solita logica emergenziale e affrontare i cambiamenti climatici in atto che solo quest’anno, secondo le stime di Coldiretti, potrebbero ammontare a 6 miliardi di euro con il 10% della produzione agricola nazionale andato perduto”. Lo ha scritto in una nota Elisabetta Strada, consigliere regionale del gruppo Lombardi Civici Europeisti al Pirellone, secondo la quale occorre un piano a medio-lungo termine di opere e misure da realizzare sul territorio regionale contro la siccità. “In Lombardia la siccità estiva è stata la peggiore dell’ultimo mezzo secolo con le precipitazioni del semestre gennaio-giugno 2022 al di sotto dei minimi storici di sempre Per questo motivo abbiamo presentato in Commissione Agricoltura una proposta di risoluzione che verrà discussa giovedì prossimo – assieme a quelle presentate da Pd e FdI – dal gruppo di lavoro appositamente costituito e che dovrà definire un testo congiunto” ha aggiunto.Il primo punto della risoluzione, ha proseguito, propone di istituire un tavolo tecnico di esperti che individui le aree più idonee agli interventi in base alle caratteristiche del territorio, alle specificità del suolo e del sottosuolo e al livello di fragilità delle rispettive aree. “Non solo, si devono valutare le possibili opportunità offerte da: una rete di nuovi bacini e invasi per l’accumulo e lo stoccaggio di acqua piovana; il potenziamento del riuso delle acque reflue e di risparmio idrico nei cicli industriali; studi di fattibilità sul riutilizzo irriguo delle acque reflue urbane; applicazione di progetti sperimentali e innovative modalità di gestione delle riserve idriche, a partire da quelle dei laghi regolati e della falda, per aumentare la possibilità di sopperire ai fabbisogni idrici in situazioni di scarsità di acqua” ha continuato.“Nella risoluzione proponiamo inoltre di strutturare e potenziare un ufficio regionale presso la Dg Agricoltura che si occupi di bonifica e irrigazione e operi in stretta sinergia con il tavolo tecnico di esperti – ha proseguito Strada – e di approvare in tempi rapidi il piano regionale di bonifica e irrigazione ancora in fase di elaborazione, aggiornandolo in considerazione dei drammatici eventi del 2022”. “Si deve poi procedere con strumenti straordinari soggetti ad incentivazione per la ricarica della falda anche nella prossima stagione invernale, per evitare ripercussioni sulla futura stagione irrigua” ha concluso.