Lombardia, Bussolati(Pd): Moratti dica cosa pensa di Area b

Martedì 18 ottobre 2022 - 18:25

Fontana e Lega non interessati a ambiente e a aria più respirabile

Milano, 18 ott. (askanews) – “Abbiamo capito che a Fontana e alla Lega dell’ambiente e di un’aria più respirabile non interessa nulla. Letizia Moratti la pensa come loro o diversamente? Spero che qualcuno glielo chieda alla prima occasione”. Lo ha scritto in una nota il consigliere regionale lombardo del Pd Pietro Bussolati, riferendosi alla vice presidente e assessore al Welfare.“Moratti fu il sindaco che introdusse Ecopass a Milano e anche allora dovette combattere contro il centrodestra regionale e soprattutto contro il governatore Formigoni, coerentemente e tenacemente contrari a misure che potessero limitare il traffico automobilistico per migliorare la qualità dell’aria. Nel 2008 Moratti era dall’altra parte della barricata, che cosa ne pensa oggi, nel 2022, da responsabile regionale della salute dei lombardi?” ha ribadito l’esponente del Pd.