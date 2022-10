Lombardia, Azione: usare subito fondi Ue 2014-2020 vs caro-bollette

Martedì 18 ottobre 2022 - 16:27

Dopo ok della Commissione europea, serve rapida ripartizione

Milano, 18 ott. (askanews) – Il consigliere regionale e segretario regionale lombardo di Azione Niccolò Carretta sprona la dirigenza regionale ad attivarsi per sfruttare subito l’autorizzazione della Commissione europea agli Stati membri all’uso dei fondi strutturali 2014-2020, fino a 40 miliardi di euro, per aiutare cittadini e imprese a pagare le bollette gonfiate dal prezzo dell’energia.“Secondo la stampa sarebbero 4-5 i miliardi disponibili per l’Italia e non si tratterebbe di nuove risorse, ma di fondi non spesi dalle stesse Regioni nell’ambito della programmazione 2014-2020. Serve, dunque, una rapida ripartizione dei fondi alle Regioni e poi l’immediata attivazione della Regione Lombardia per sostenere le imprese energivore e le famiglie in difficoltà in questa crisi energetica” ha detto Carretta.“Il momento è cruciale e le istituzioni non possono perdere tempo, ogni euro libero deve essere usato per fronteggiare il momento storico – sostenendo il potere di acquisto delle persone ed evitando la chiusura delle piccole e medie imprese del territorio” ha aggiunto.