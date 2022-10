Lombardia, approvata fusione Comuni di Bardello, Malgesso e Bregano

Martedì 18 ottobre 2022 - 17:34

Concluso l'iter con il via libera del Consiglio regionale

Milano, 18 ott. (askanews) – Si è conclusa oggi, con l’approvazione all’unanimità di una legge regionale e di un atto amministrativo, la fase degli adempimenti di Regione Lombardia ai fini della fusione dei Comuni di Bardello, Malgesso e Bregano in provincia di Varese. Le tre amministrazioni locali potranno ora avviare le procedure conclusive dell’iter in vista dello svolgimento delle elezioni per il nuovo Consiglio comunale e il nuovo sindaco.“Le tre amministrazioni comunali e i cittadini col referendum consultivo – ha detto in Aula la vice presidente del Consiglio regionale Francesca Brianza (Lega) – non hanno soltanto deciso di stringere ulteriormente il loro legame per una operazione di spending review e di efficacia amministrativa, ma hanno compiuto una scelta politica, culturale, finalizzata alla modernizzazione e all’innovazione della loro realtà”.“La fusione – ha confermato nel suo intervento il relatore Simone Giudici (Lega) – porterà ai cittadini vantaggi sia per quanto riguarda la semplificazione di funzioni e servizi sia per la riduzione dei costi della struttura amministrativa, assicurando così nuove risorse da destinare a nuovi investimenti o al contenimento della pressione fiscale. Da notare infine che determinate norme statali e regionali prevedono per le fusioni dei Comuni percorsi privilegiati per accedere a stanziamenti”.Il nuovo Comune prenderà il nome di Bardello con Malgesso e Bregano e avrà circa 3.600 abitanti. I tre enti locali, che già fanno parte dell’unione di Comuni denominata “Unione Ovest Lago di Varese”, più di un anno fa avevano deliberato a favore dell’indizione di tre referendum, poi rinviati di qualche mese a causa delle norme anti Covid e indetti infine per domenica 20 febbraio 2022. Preso atto dell’esito, che ha visto tra i votanti prevalere largamente i favorevoli, è toccato al Consiglio regionale completare le procedure.