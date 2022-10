Lombardia, ampliati i confini del Parco regionale del Serio

Martedì 18 ottobre 2022 - 12:31

Via libera del Consiglio regionale all'unanimità

Milano, 18 ott. (askanews) – Via libera all’unanimità da parte del Consiglio regionale della Lombardia alla legge che prevede l’ampliamento del Parco regionale del Serio. Nello specifico, il provvedimento dispone che i confini siano allargati nei Comuni di Pedrengo e Seriate, nelle aree attualmente ricomprese nel parco locale di interesse sovracomunale (Plis) “del Serio Nord”, nonché nel Comune di Covo. La proposta di intervento normativo concerne l’inclusione nel territorio di un parco regionale di ulteriori aree, alcune delle quali attualmente sotto tutela di un Plis, nel contesto di una generale riorganizzazione dell’area protetta. L’iter, che è stato preceduto dal coinvolgimento degli Enti locali interessati, risulta quindi coerente con il processo di riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree protette regionali disciplinato dalla legge n°28 del 2016.I vantaggi dell’intervento possono essere sintetizzati con il fatto che gli ampliamenti previsti favoriscono l’integrazione del Parco con le aree confinanti, consentendo l’attivazione di strategie che consentano di potenziare le interconnessioni tra le reti ecologiche e paesaggistiche, in particolare verso i corridoi primari rappresentati dal tratto collinare del fiume Serio e dalla prima fascia dei fontanili. Inoltre, garantiscono la conservazione e il potenziamento della qualità dell’ambiente e della biodiversità delle aree e migliorano la qualità del paesaggio valorizzando le risorse identitarie dei luoghi.“Grazie a questo provvedimento, fortemente voluto da Regione Lombardia, i sindaci di tre importanti realtà della Bergamasca potranno iniziare da oggi a realizzare una serie di politiche ambientali fondamentali per il nostro territorio”, ha commentato il Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Giovanni Malanchini. “Grazie alle norme contenute nel provvedimento, di cui sono stato relatore – ha proseguito – Regione favorisce l’integrazione del Parco con le aree circostanti e il potenziamento delle connessioni tra reti ecologiche, paesaggistiche, funzionali e fruitive. Di più, vengono garantite la qualità dell’ambiente, la biodiversità delle aree e, last but not least, la valorizzazione delle risorse identitarie dei luoghi”.Sulla stessa linea la Consigliera Monica Mazzoleni (Lega), che ha illustrato il testo in Aula: “Regione Lombardia – ha detto – ha saputo recepire celermente la volontà del territorio e tradurlo in azione legislativa”. Sì convinto da parte del Pd. “Questo – ha detto il Consigliere Jacopo Scandella – è un ampliamento importante, che da un lato annette aree di pregevole valore naturalistico come quelle dei fontanili di Covo, dall’altro unisce realtà un tempo degradate e poi recuperate. Dopo lo storico ampliamento del Parco dei colli di Bergamo si procede nuovamente in questa direzione. Credo – ha concluso – che ampliare il perimetro dei parchi in provincia di Bergamo e in regione sia un fattore positivo, che però non deve limitarsi alla salvaguardia di alcuni terreni dell’edificazione massiccia ma può e debba tradursi nell’ottica di una valorizzazione turistica, agricola e ricreativa di tutte queste aree”.