Lombardia, 210 mln per riqualificare 2 mln mq lungo Milano-Malensa

Martedì 18 ottobre 2022 - 18:00

Avviata quarta tappa di presentazione del progetto regionale

Milano, 18 ott. (askanews) – È di 210 milioni di euro l’investimento programmato dalla Regione Lombardia, attraverso vari strumenti, per il progetto Fili è un progetto nel quale Regione Lombardia ha investito in modo importante, cioè la riqualificazione di due milioni di metri quadrati lungo l’asse ferroviario Milano-Malpensa. Lo ha ricordato il presidente della Regione, Attilio Fontana, durante l’inaugurazione dello stand in Piazza Città di Lombardia a Milano, che avvia la quarta tappa del roadshow di Fili. I luoghi toccati dall’intervento saranno le stazioni di Milano Cadorna, Milano Bovisa, Polo di Saronno e Busto Arsizio e le aree ad esse adiacenti.Il tour è stato ideato per permettere ai cittadini di conoscere più da vicino, anche attraverso un’esperienza immersiva e strumenti interattivi, i sei interventi che mirano a cambiare il volto dell’asse Milano-Malpensa. L’itinerario conta 16 tappe nelle principali piazze lombarde e si svolge tra il 2022 e il 2023. Lo stand sarà presente in Piazza Città di Lombardia fino al 24 ottobre (ingresso dalle 9:00 alle 19:00). Una bicicletta permette, tra l’altro, di percorrere virtualmente la superstrada ciclabile di 54 chilometri che sarà realizzata tra Milano Cadorna e Malpensa.Fontana ha rivendicato “il grande lavoro compiuto per costruire le ‘condizioni abilitanti’ per creare gli spazi e arare il terreno sui cui questo progetto – e altri, spero, di pari visione – possano svilupparsi sul nostro territorio. Leve che spaziano da interventi che riguardano lo sviluppo sostenibile, nuovo mainstreaming di Regione Lombardia, ma anche transizione digitale, e soprattutto semplificazione. Semplifichiamo reingegnerizzando i processi, riordinando l’apparato normativo, riducendo gli oneri, soprattutto creando le condizioni perché, in logica sussidiaria, gli attori del territorio possano operare al meglio in un quadro di certezze, contribuendo alla creazione di valore pubblico” ha concluso.