Letta: nuova legislatura segnata subito da instabilità continua

Martedì 18 ottobre 2022 - 12:25

"Ogni giorno ci si chiede 'che cosa accadrà oggi'"

Roma, 18 ott. (askanews) – “Ci troviamo in un momento particolare della vita politica di questo paese, la legislatura è cominciata sulle montagne russe da tutti i punti di vista, da quando si è votato non c’è stato un giorno di serenità, si è avuto l’impressione che la legislatura sia segnata da subito da una instabilità continua, da fuochi di artificio, il clima è quello in cui ogni giorno ci si chiede ‘che cosa succederà oggi'”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta parlando all’assemblea del gruppo al Senato.