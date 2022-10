Governo, Letta: forte preoccupazione Ue per impatto su Consiglio

Martedì 18 ottobre 2022 - 12:33

"A congresso Pse difficoltà a capire cosa sta succedendo in Italia"

Roma, 18 ott. (askanews) – In Ue “la preoccupazione è molto forte per gli impatti sugli equilibri del Consiglio Europeo”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta durante una assemblea con i senatori Dem.“Sono stato al congresso di Berlino del Pse” dove “l’Italia è stata al centro dell’attenzione di tutti” ha raccontato Letta. “Ho partecipato e sono stato coinvolto in tutti i momenti, compresi quelli più ristretti con solo i Primi Ministri. Si sono testimoniate tutte le preoccupazioni e tutta la difficoltà a capire cosa stesse succedendo in Italia” ha spiegato Letta.