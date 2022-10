Da Consiglio regionale Lombardia via libera a programma commercio

Martedì 18 ottobre 2022 - 16:00

Orienta scelte dei Comuni su diverse tipologie e forme distributive

Milano, 18 ott. (askanews) – Semaforo verde del Consiglio regionale della Lombardia al Programma pluriennale di sviluppo del settore commerciale (Ppssc), di cui è stato relatore il Presidente della IV Commissione Gianmarco Senna (Lega), che rappresenta il principale atto di programmazione del settore, un documento di indirizzi finalizzato a promuovere un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie e forme distributive. Il piano contiene, inoltre, una serie di criteri di carattere generale per l’insediamento e la valutazione delle grandi strutture di vendita e fornisce indicazioni generali per i Comuni per la valutazione delle medie strutture di vendita. Gli indirizzi del Ppssc ed i criteri dei successivi provvedimenti attuativi non determinano scelte localizzative delle strutture commerciali sul territorio lombardo, ma costituiscono un orientamento per le scelte di pianificazione che rimangono di competenza dei Comuni.Tra gli indirizzi generali più significativi introdotti con la nuova proposta di Programma c’è la concentrazione dei nuovi progetti di insediamenti in ambiti di rigenerazione urbana senza nuovo consumo di suolo favorendo contemporaneamente il rilancio della funzione commerciale, con l’inserimento di Medie e Grandi Strutture di Vendita, come elemento di rafforzamento/caratterizzazione dei contesti urbani, in particolar modo dei centri storici, delle aree dismesse comunali e sovracomunali, anche con il coinvolgimento dei distretti urbani del commercio, per favorire interventi di riuso e riconversione di spazi abbandonati o sottoutilizzati.È prevista inoltre l’incentivazione (anche attraverso procedimenti semplificati e misure premiali) all’ammodernamento e ristrutturazione delle Grandi e Medie Strutture di Vendita, con previsione di riuso e rimodulazione flessibile di spazi, anche ai fini di altre funzioni di carattere sociale e di pubblica utilità, promuovendo, come forma premiale, l’utilizzo di materiali eco-compatibili e riutilizzabili. Si fa inoltre riferimento al contenimento del fenomeno delle aggregazioni di fatto di medie strutture di vendita e revisione delle tipologie dei format commerciali alla luce dell’evoluzione dell’offerta. Si punta poi a incentivare ulteriormente nella programmazione attuativa le forme di concertazione e rafforzamento della coesione amministrativa locale.Voto convintamente favorevole da parte del gruppo Lega, che in Aula, per voce della Consigliera Silvia Scurati, ha evidenziato come “con questo programma pluriennale Regione Lombardia vuole difendere e valorizzare le attività commerciali di prossimità, i negozi tradizionali di vicinato e di dettaglio presenti nei Comuni, ma anche la media e grande distribuzione purché in maniera coerente con il territorio”. Non sulla stessa linea il Pd che con il Consigliere Raffaele Straniero ha sottolineato come “è un piano datato”. Voto di astensione dal Movimento 5 Stelle. “Il contenuto di questa Proposta, pur presentando elementi migliorativi, arriva con almeno dieci anni di ritardo sulle esigenze del settore” ha dichiarato il Consigliere pentastellato Ferdinando Alberti. Astenuto anche il Consigliere del Gruppo Misto Luigi Piccirillo: “Provvedimento lacunoso sul tema del consumo di suolo e non risponde in maniera adeguata alle necessità delle pmi”.