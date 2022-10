Ucraina, botta e risposta Salvini-De Luca su marcia pace a Napoli

Lunedì 17 ottobre 2022 - 18:01

Leader Lega: imbarazzante; presidente Campania: monta il palco

Napoli, 17 ott. (askanews) – Botta e risposta sui social tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sullo stanziamento di 300mila euro, da parte dell’ente di Palazzo Santa Lucia, per l’organizzazione della marcia per la pace e il cessate il fuoco in Ucraina che si svolgerà in piazza del Plebiscito a Napoli il prossimo 28 ottobre.“Liste d’attesa infinite negli ospedali della Campania, ma De Luca spende centinaia di migliaia di euro per manifestazioni, cortei, bandiere e striscioni. Imbarazzante”, ha scritto Salvini sul suo profilo Instagram.Non si è fatta attendere la replica del governatore campano che, in un post su Facebook, ha commentato: “Invitiamo Matteo Salvini a fornirci lui per la manifestazione del 28 ottobre a Napoli, magari con la mediazione di qualche oligarca russo, il palco, le sedie, i microfoni, gli amplificatori, i bus che mettiamo a disposizione su richiesta delle scuole, i bagni chimici, il supporto logistico. Lo invitiamo anche a montare il palco. Potrà dare un senso alla sua vita”, ha concluso De Luca.