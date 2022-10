Pnrr, Campania: ok rafforzamento capacità amministrativa giunta

Lunedì 17 ottobre 2022 - 17:38

Sommese: risposta necessaria per raggiungere obiettivi sviluppo

Napoli, 17 ott. (askanews) – La I Commissione della Regione Campania, presieduta da Giuseppe Sommese (Azione), ha approvato con il voto favorevole della maggioranza, il voto contrario della Lega e l’astensione del M5S, il disegno di legge ‘Disposizioni in materia di rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa della giunta regionale della Campania’.Ai lavori della Commissione ha partecipato anche il vice presidente della giunta regionale, Fulvio Bonavitacola, che ha sottolineato: “I procedimenti necessari per l’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza richiedono un adeguamento dell’ordinamento della Giunta regionale che rafforzi la sua capacità amministrativa e la sua efficienza, ciò anche attraverso il reperimento con procedure selettive pubbliche di nuove professionalità, l’urgenza della approvazione del provvedimento è data dal fatto che il Pnrr prevede termini decadenziali”.“La norma prevede il reclutamento, attraverso procedure di evidenza pubblica, di risorse professionali e competenze necessarie a fronteggiare la tempistica stringente imposta dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – ha evidenziato Sommese -, una risposta necessaria e utile a perseguire gli ambiziosi obiettivi di sviluppo che la Campania intende traguardare nei prossimi anni, senza disperdere le importanti risorse messe a disposizione dal Piano stesso. Un dovere per tutti nei confronti delle future generazioni”.“E’ un provvedimento poco chiaro che, dietro al paravento del Pnrr, mette in campo un’operazione che non chiarisce se riguarda il conferimento di nuove consulenze oppure ulteriori assunzioni dirigenziali nei ruoli della Giunta regionale, e quindi se sarà o meno senza oneri a carico della Regione, per questo daremo battaglia in Aula”, ha detto il consigliere della Lega, Severino Nappi.“Abbiamo chiesto di conoscere i motivi dell’urgenza nella approvazione di questo provvedimento in quanto, più che ad una questione emergenziale dovuta alla attuazione del Pnrr, sembra che il disegno di legge voglia dare una risposta ad una necessità organizzativa ordinaria della Giunta”, ha affermato il capogruppo del M5S, Gennaro Saiello.(segue)