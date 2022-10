Orlando: bene la condanna del nazismo da parte di forze reticenti in passato

Domenica 16 ottobre 2022 - 15:57

'Dentro la destra si sono scelte le figure più divisive: La Russa e Fontana. Non è un caso'

Roma, 16 ott. (askanews) – “Il nazismo è stato un mostro che ha dato frutti avvelenati, dobbiamo contrastarli in tutti i modi. E’ positivo che anche forze che in passato erano state reticenti si pronuncino su questo fatto”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e deputato Pd, Andrea Orlando, a “Mezz’ora in più”, su Rai3.Ritornando poi sul caso delle elezioni dei nuovi presidenti delle Camere, Orlando ha sottolineato: “Meloni dice di non voler dividere il Paese e fa queste due nomine: La Russa e Fontana. Dentro la destra si sono scelte le figure più divisive. Non è un caso, è una scelta. Sbaglia chi scommette nella scelta moderata di Meloni”.Infine, il travaglio Pd: “Io candidato segretario? I candidati sono molti, quello che rischia di scarseggiare sono le idee”, ha concluso Orlando.Ssa/Int14