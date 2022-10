Metropolitana Roma, Gualtieri: ci vorranno anni per sistemare rete

Domenica 16 ottobre 2022 - 16:52

Roma, 16 ott. (askanews) – Per rimettere a posto la rete delle metropolitane di Roma ci vorrà qualche anno. Ed è così e lo sappiamo perchè la manutenzione delle metropolitane è partito. Me la prendo tutta questa croce: non possiamo risolvere in poche settimane. Ma abbiamo la coscienza a posto”. Lo ha ammesso il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ospite di Rebus su rai3.