Governo, Occhiuto: scontro Berlusconi e Meloni si risolverà

Sabato 15 ottobre 2022 - 12:59

"E' ora di fare punto e a capo. E' stato come il ceffone di un padre che si aspettava più rispetto"

Capri, 15 ott. (askanews) – “Si risolverà tutto”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenuto al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria, a Capri, rispondendo a una domanda sui rapporti tra la leader di FdI, Giorgia Meloni e quello di FI, Silvio Berlusconi.“Sono cose che accadono, ma ora basta, punto e a capo – ha aggiunto Occhiuto -. Il padre del Centrodestra si aspettava dalla Meloni un atteggiamento più rispettoso. Credo che si risolverà tutto. E’ come un padre che ha dato un ceffone al figlio, il padre si aspettava di essere ascoltato per cose che non ha avuto”.