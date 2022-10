Ciambetti: auguri a Fontana, un veneto alla guida di Montecitorio

Sabato 15 ottobre 2022 - 09:13

Presidente del Consiglio regionale del Veneto

Roma, 15 ott. (askanews) – “Molti dimenticano che la storia del veneto è fatta di famiglie di emigranti i cui figli, partendo da una dura gavetta, sono riusciti ad imporsi superando difficoltà che parevano insormontabili: Lorenzo Fontana è uno di questi giovani, con parenti sparsi nell’area dell’emigrazione veneta, tanta gavetta, una bella famiglia, tre lauree, un curriculum di tutto rispetto che oggi culmina con l’elezione alla presidenza della Camera dei Deputati. Un autentico rappresentante del Veneto”. Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, ha commentato così l’elezione del deputato leghista veronese alla guida del palazzo di Montecitorio “chiamato ad un ruolo prestigioso quanto importante per la vita e la dinamica democratica”.“Sono sicuro che saprà sorprendere molti, smentendo soprattutto chi guarda a lui attraverso le lenti degli stereotipi e con troppi pregiudizi. All’amico Lorenzo non solo i miei complimenti ma anche un grande ‘in bocca al lupo’ per un buon lavoro in anni che si preannunciano particolarmente difficili per l’intera nazione e soprattutto per i più deboli e i più poveri, per tante famiglie verso le quali un uomo come lui non farà venir meno il suo impegno di solidarietà concreta. Sono convinto che Lorenzo Fontana non sarà un opaco burocrate, ma si porrà da subito superpartes al servizio delle Istituzioni democratiche e del Paese”, ha aggiunto.