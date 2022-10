Migranti, Fedriga: è fondamentale controllo rotta balcanica

Venerdì 14 ottobre 2022 - 14:56

In Friuli abbiamo ancora problemi

Trieste, 14 ott. (askanews) – Sull’arrivo sempre più numeroso di emigranti “noi continuiamo a dire che è fondamentale il controllo della rotta balcanica e anche di questo ho parlato ieri a Bruxelles perché anche loro subiscono questa immigrazione” perchè “non possiamo pensare che il governo e il paese subisca una immigrazione irregolare”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a margine di un convegno in porto vecchio a Trieste. Va bene invece – ha aggiunto il governatore – avere “una immigrazione controllata che possa portare al nostro paese chi vuole lavorare, quella è una immigrazione positiva, mentre quella incontrollata dove entra chiunque e che poi bisogna trovare delle soluzioni, penso non sia dignitoso per chi arriva e tantomeno per i cittadini italiani”.