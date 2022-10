Governo, Fedriga: mi auguro al più presto le piene funzioni

Venerdì 14 ottobre 2022 - 15:10

"Continuerò esperienza in Friuli Venezia Giulia"

Trieste, 14 ott. (askanews) – “Ho già detto con chiarezza di voler continuare la mia esperienza in regione. Mi auguro quindi che il governo possa formarsi nel più breve tempo possibile, entrare nelle sue piene funzioni e lavorare anche ai sistemi del territorio e quindi al sistema delle regioni per dare risposte alle emergenze che oggi il paese sta vivendo”. Così il presidente della Conferenza delle regioni e del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga stamani a Trieste. Quanto all’Europa, è necessario – secondo Fedriga – “dover rafforzare sempre di più il rapporto del territori a Bruxelles perché l’Europa deve trovare degli interlocutori anche propositivi dalle regioni stesse: non soltanto cioè valutare o contestare qualche scelta europea, ma anche essere propositivi e portare delle idee per affrontare non solo i problemi emergenziali ma anche quelli strutturali del continente”