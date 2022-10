Ferrieri (ANGI): le nostre congratulazioni a Lorenzo Fontana

Venerdì 14 ottobre 2022 - 18:20

Il presidente dei Giovani innovatori

Milano, 14 ott. (askanews) – “Le nostre congratulazioni al neo Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana” – a dichiararlo è Gabriele Ferrieri, presidente dell’ANGI-Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell’innovazione e del digitale in Italia.L’ANGI, si legge nella sua nota, ha goduto da sempre nelle sue numerose manifestazioni e progetti, dedicati all’innovazione per il futuro dei giovani, del sostegno del gotha delle istituzioni e per questo “siamo certi e fiduciosi che con il presidente Fontana ci saranno delle proficue collaborazioni che si aggiungeranno a tutte le iniziative in programma nel 2022-2033 in ambito innovazione, transizione digitale ed ecologica”.