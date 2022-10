Camere, De Luca: elezione Fontana? Non c’è limite al peggio

Venerdì 14 ottobre 2022 - 15:42

Ho sensazione che questo sarà nulla rispetto a nuovo Governo

Napoli, 14 ott. (askanews) – “Alla Camera abbiamo avuto un evento di straordinario valore politico, l’elezione di Fontana. Non c’è limite al peggio”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook del venerdì.Parlando della terza carica dello Stato appena eletta, De Luca ha aggiunto: “Un parlamentare della Lega che si è immortalato con alcune dichiarazioni che sono passate alla storia politica del nostro Paese. Lui è colui che ha detto che la spiritualità espressa da Putin può essere una luce per l’Occidente, malato di relativismo etico. E’ colui che ha organizzato la marcia per la famiglia a Verona, che è una regressione rispetto ai diritti civili delle donne, dei cittadini italiani. Non c’è limite al peggio”.Il governatore ha poi concluso: “Ho la sensazione che questo sia nulla rispetto a quello che avremo quando sarà comunicata la formazione del nuovo Governo. Se è questa l’anticipazione della nuova stagione politica, stiamo freschi”.