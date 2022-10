Letta: no voti Pd a La Russa, irresponsabile chi l’ha fatto

Giovedì 13 ottobre 2022 - 18:16

"La maggioranza è divisa ancora prima di partire"

Roma, 13 ott. (askanews) – Enrico Letta esclude che siano arrivati anche voti Pd a Ignazio La Russa e ripete che è stato “veramente irresponsabile” che esponenti dell’opposizione abbiano votato il candidato di Fdi alla presidenza del Senato. A margine della manifestazione in sostegno delle donne iraniane, Letta ha spiegato: “Voti dal Pd? Lo escludo totalmente. Quello che è successo è molto grave. La maggioranza ha dimostrato di essere divisa ancora prima di partire”.Ha aggiunto Letta: “Sarebbe stata una giornata importante per rendere ancora più visibile questo. Chi ha avuto un comportamento totalmente irresponsabile. Al senato ha fatto un grande favore alla maggioranza, che non lo merita proprio per le divisioni che ha. Scelta molto sbagliata, veramente irresponsabile. Una giornata che era cominciata col bellissimo discorso di Giuliana Segre meritava di finire in tutt’altro modo”.