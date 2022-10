Camera, terza fumata nera sul presidente. Domani il quarto voto

Giovedì 13 ottobre 2022 - 18:27

Seduta alle 10,30 a Montecitorio

Roma, 13 ott. (askanews) – Terza fumata nera per l’elezione del presidente della Camera. L’Aula tornerà a riunirsi domani per la quarta votazione alle 10,30. I deputati presenti sono stati 377, nessun astenut0, 252 era la maggioranza richiesta. Hanno ottenuto voti: Casu 3, Molinari 2, dispersi 7, 357 le schede bianche, nulle 8.La maggioranza richiesta al quarto scrutinio è quella assoluta dei componenti, quindi servono 201 voti per eleggere la terza carica dello Stato. Il centrodestra unito dispone di 237 voti, sulla carta.