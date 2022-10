Camera, Salvini: Fontana è nome Lega, Molinari resti capogruppo

Giovedì 13 ottobre 2022 - 18:35

"Eventuale incarico" di Giorgetti al governo "nelle mani del segretario"

Roma, 13 ott. (askanews) – È Lorenzo Fontana il nome proposto dalla Lega per la presidenza della Camera. Lo ha affermato Matteo Salvini, dopo aver incontrato lo stesso Molinari e i vicesegretari del partito. Molinari resterà capogruppo della Lega a Montecitorio mentre Giancarlo Giorgetti, altro nome considerato per la terza carica dello Stato, “ha rimesso a Salvini la decisione per un eventuale incarico nel futuro governo di centrodestra”, spiega una nota della Lega.“Ho chiesto a Riccardo Molinari la disponibilità a proseguire il suo mandato da capogruppo della Lega a Montecitorio, nonostante avesse tutte le carte in regola per fare il Presidente della Camera”, spiega Salvini. “Molinari è stato e sarà il miglior capogruppo possibile, ruolo per me politicamente più rilevante per i prossimi cinque anni”, continua Salvini.