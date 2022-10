Lombrdia, Locatelli: ok da Commissione su caregiver passo avanti

Mercoledì 12 ottobre 2022 - 18:19

Verso modello di politiche innovative per le famiglie

Milano, 12 ott. (askanews) – “Oggi la Lombardia ha compiuto un altro importante passo in avanti nella costruzione di un modello di politiche per la famiglia innovativo e strategico”. Lo ha detto l’assessore regionale lombardo e Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, dopo il via libera oggi da parte della Commissione Sanità di Regione Lombardia alla legge sul sostegno e la valorizzazione del caregiver familiare, per la quale è previsto uno stanziamento complessivo di 900.000 euro nel prossimo triennio.“Va ricordato che, purtroppo, in Italia, a differenza di altri Paesi europei, la figura del caregiver non è giuridicamente riconosciuta né tutelata. Questa legge, che sarà portata nell’Aula del Consiglio regionale a metà novembre, è fondamentale per andare incontro alle tantissime persone che, gratuitamente e con tanti sacrifici, si prendono cura dei propri cari” ha ricordato. “Sono molto orgogliosa – ha aggiunto – che, ancora una volta, Regione Lombardia sia in prima linea su una tematica così importante quale è, appunto, il sostegno e la valorizzazione dei caregiver familiari”.“Ci tengo a ringraziare tutti i consiglieri che, al di là delle appartenenze politiche, hanno lavorato con grande impegno e contribuito all’elaborazione di questa legge che consentirà alla Lombardia – ha concluso Locatelli – di raggiungere un risultato importante e atteso da tempo dalle tante persone che si occupano di un familiare non autosufficiente”.