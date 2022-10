Lombardia, Usuelli(+Eu): sventato attacco su legge caregiver

Mercoledì 12 ottobre 2022 - 16:19

Assessore Locatelli ha tentato d'introdurre definizione restrittiva

Milano, 12 ott. (askanews) – “Questa mattina la Commissione Sanità del Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il progetto di legge che regolamenta la figura del caregiver familiare” e nel corso della discussione “è stato respinto il tentativo dell’assessore Locatelli di introdurre una definizione fortemente restrittiva della figura del caregiver, limitata ai soli conviventi della persona in difficoltà”. Lo ha evidenziato in una nota il consigliere regionale di +Europa Michele Usuelli.A breve il provvedimento andrà in aula per diventare legge. “È importante: si tratta del riconoscimento formale del ruolo di chi in famiglia accudisce un soggetto fragile. Prevede momenti di formazione sociosanitaria, di assistenza psicologica e di riconoscimento del ruolo, in termini di crediti e certificazione, che attestino funzione e competenze” ha aggiunto Usuelli, autore di alcune modifiche approvate del testo originale, che prevedono un allargamento alla categoria degli assistenti familiari (le/i badanti) dei momenti formativi destinati ai caregiver e il riconoscimento, anche tramite l’attribuzione di crediti formativi, del lavoro che tanti giovani svolgono, assistendo persone bisognose di cura e assistenza continuative.“Il tentativo dell’assessore Locatelli di limitare ai soli conviventi la definizione di caregiver era illogica e pericolosa: la scelta di limitare ai conviventi sarebbe davvero inspiegabile dato che un terzo degli anziani fragili (fonte Polis) vivono da soli. Inoltre escludere il caregiver principale (che sono i figli non conviventi, spesso di genitori entrambi anziani), è contrario a qualsiasi legislazione nazionale in materia (anche recentissimo Ddl Non Autosufficienza che parla di ‘reintegro lavorativo’ per i cg, quindi non pensa certo ai coniugi ma ai figli) e, dunque, credo, anche impugnabile” ha osservato.