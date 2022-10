Toscana, Petrucci: FdI lavorerà per concessioni geotermia

Martedì 11 ottobre 2022 - 16:16

"Assessore Monni sia disponibile a collaborare"

Firenze, 11 ott. (askanews) – “Appena si saranno insediati il nuovo Governo e le nuove Commissioni, come Fratelli d’Italia ci faremo carico di organizzare un incontro, con i soggetti coinvolti, per cercare di arrivare ad una proroga almeno di 10/15 anni delle concessioni, così da consentire ad Enel di poter realizzare il piano industriale di circa 3 miliardi di euro che ha presentato. Già adesso la geotermia rappresenta il 3% della produzione energetica nazionale, con il piano industriale Enel si stima che possa essere raddoppiata per arrivare al 6% del fabbisogno italiano. Chiediamo all’assessore Monni, e alla Regione Toscana, di rendersi disponibile a collaborare così da garantire il pieno sfruttamento della risorsa geotermica”. Lo afferma il dirigente nazionale e Consigliere regionale della Toscana, di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci.“In questa fase caratterizzata dal conflitto in Ucraina e dalla crisi energetica, lo sfruttamento della risorsa geotermica diventa una questione nazionale e, quindi, una proroga di questo tipo può essere giustificata -sottolinea Petrucci- Fratelli d’Italia si farà carico di portare tale istanza al nuovo esecutivo e al nuovo Parlamento a cui chiediamo, sin da ora, la disponibilità a lavorare con noi per trovare una soluzione alla questione geotermica”.