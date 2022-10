Mazzeo (Cons. Reg. Toscana): su sicurezza sindaco Lega tradito pisani-rpt

Martedì 11 ottobre 2022 - 16:34

"Nostro candidato deve essere scelto entro fine novembre"

Firenze, 11 ott. (askanews) – Rispetto alla destra, “abbiamo un modello di città differente. Hanno raccontato che Pisa sarebbe diventata una città sicura, ma non è così, lo dicono i fatti, hanno tradito la fiducia dei pisani, lo abbiamo visto in tre elezioni successive, abbiamo fatto un risultato nettamente migliore del loro. L’importante è cosa offriamo ai cittadini per il futuro”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo (Pd) rispondendo ad una domanda sulle prossime amministrative.“Pisa -ha precisato Mazzeo- è l’unica città in controtendenza rispetto ad un risultato difficile in Toscana e in Italia. A Pisa abbiamo portato a casa un risultato con 10 punti e oltre in più del candidato di centrodestra. Sappiamo che le amministrative non sono le elezioni politiche, bisogna portare avanti il lavoro intenso di apertura alla città che abbiamo iniziato e provare a chiudere coi principali temi con cui noi vogliamo tornare al governo della città”. Per farlo, ritiene Mazzeo, è necessario riproporre la coalizione “che è quella con cui ci siamo presentati alle politiche senza chiudere né al Movimento Cinque Stelle né al Terzo Polo”.A chi insiste sul nome del candidato, Mazzeo ribatte: “questo è un progetto di rilancio della città, di riapertura rispetto al mondo studentesco, di progetti innovativi che si sono fermati nel tempo. Poi viene anche il nome. Abbiamo fatto un lavoro importante anche da questo punto di vista. Ma il nome viene dopo l’idea di città, più moderna di quella del centrodestra. Io penso che siamo in grado di fare una proposta ai nostri alleati, nel caso non fosse definiamo un tempo massimo, direi entro fine novembre, se non ce la facciamo come coalizione, le primarie possono essere un ottimo strumento per definire il candidato”.